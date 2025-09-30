Danh bạ công ty
84.51˚
84.51˚ Nhà Khoa Học Dữ Liệu Mức lương tại Greater Chicago Area

Gói thu nhập trung vị của Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Greater Chicago Area tại 84.51˚ có tổng giá trị $138K mỗi year.

Gói Lương Trung Vị
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Tổng mỗi năm
$138K
Cấp bậc
G2
Lương cơ bản
$125K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$12.5K
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
2 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại 84.51˚?

$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Câu hỏi thường gặp

84.51˚ in Greater Chicago AreaNhà Khoa Học Dữ Liệu职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$179,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
84.51˚ in Greater Chicago AreaNhà Khoa Học Dữ Liệu职位的年度总薪酬中位数为$136,700。

