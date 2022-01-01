Danh bạ công ty
84.51˚
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

84.51˚ Mức lương

Mức lương tại 84.51˚ dao động từ $80,400 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Marketing ở mức thấp đến $252,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của 84.51˚. Cập nhật lần cuối: 9/8/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $123K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $140K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Nhà khoa học nghiên cứu

Bán Hàng
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Quản Lý Sản Phẩm
Median $252K
Vận Hành Marketing
$80.4K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$241K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại 84.51˚ là Quản Lý Sản Phẩm với tổng thu nhập hàng năm là $252,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại 84.51˚ là $131,600.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho 84.51˚

Công ty liên quan

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác