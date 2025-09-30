Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Dallas Area tại 7-Eleven dao động từ $136K mỗi year cho Software Engineer II đến $171K mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Dallas Area có tổng giá trị $156K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của 7-Eleven. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
