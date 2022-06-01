Danh bạ công ty
66degrees Mức lương

Mức lương tại 66degrees dao động từ $131,340 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $250,848 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của 66degrees. Cập nhật lần cuối: 9/7/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $138K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$181K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$131K

Quản Lý Dự Án
$181K
Bán Hàng
$229K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$219K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$251K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$179K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at 66degrees is Kiến Trúc Sư Giải Pháp at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $250,848. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 66degrees is $180,746.

