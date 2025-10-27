Tổng thu nhập trung bình của Kiến Trúc Sư Giải Pháp in United States tại 3M dao động từ €182K đến €259K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của 3M. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025
Tổng Thu Nhập Trung Bình
Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!
0%
NĂM 1
0%
NĂM 2
100 %
NĂM 3
Tại 3M, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
0% được phát hành trong 1st-NĂM (0.00% hàng năm)
0% được phát hành trong 2nd-NĂM (0.00% hàng năm)
100% được phát hành trong 3rd-NĂM (100.00% hàng năm)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại 3M, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.