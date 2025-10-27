Thu nhập Quản Lý Dự Án in United States tại 3M dao động từ $121K mỗi year cho T2 đến $95K mỗi year cho T3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $96.1K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của 3M. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$121K
$120K
$0
$750
T3
$95K
$90K
$0
$5K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
0%
NĂM 1
0%
NĂM 2
100 %
NĂM 3
Tại 3M, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
0% được phát hành trong 1st-NĂM (0.00% hàng năm)
0% được phát hành trong 2nd-NĂM (0.00% hàng năm)
100% được phát hành trong 3rd-NĂM (100.00% hàng năm)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại 3M, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.