  • Mức lương
  • Quản Lý Sản Phẩm

  • Tất cả mức lương Quản Lý Sản Phẩm

3M Quản Lý Sản Phẩm Mức lương

Tổng thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in India tại 3M là ₹8.16M mỗi year cho T3. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của 3M. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

₹1.72M - ₹2.01M
India
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Lịch Trình Phát Hành

0%

NĂM 1

0%

NĂM 2

100 %

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU + Options

Tại 3M, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 0% được phát hành trong 1st-NĂM (0.00% hàng năm)

  • 0% được phát hành trong 2nd-NĂM (0.00% hàng năm)

  • 100% được phát hành trong 3rd-NĂM (100.00% hàng năm)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU + Options

Tại 3M, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm tại 3M in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹8,160,140. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại 3M cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm in India là ₹1,496,562.

