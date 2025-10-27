Danh bạ công ty
3M
3M Vận Hành Marketing Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Vận Hành Marketing in United States tại 3M dao động từ $130K đến $188K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của 3M. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$147K - $171K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$130K$147K$171K$188K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Lịch Trình Phát Hành

0%

NĂM 1

0%

NĂM 2

100 %

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU + Options

Tại 3M, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 0% được phát hành trong 1st-NĂM (0.00% hàng năm)

  • 0% được phát hành trong 2nd-NĂM (0.00% hàng năm)

  • 100% được phát hành trong 3rd-NĂM (100.00% hàng năm)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU + Options

Tại 3M, RSU + Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Vận Hành Marketing tại 3M in United States có tổng thu nhập hàng năm là $188,020. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại 3M cho vị trí Vận Hành Marketing in United States là $129,560.

