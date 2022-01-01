Thư Mục Công Ty
2U Mức lương

Khoảng lương 2U từ $64,631 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý dự án ở mức thấp nhất đến $295,764 cho Nhà phân tích tài chính ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của 2U. Cập nhật lần cuối: 8/10/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư độ tin cậy trang web

Quản lý sản phẩm
Median $133K
Nhà phân tích kinh doanh
$123K

Nhà phân tích dữ liệu
$86.1K
Nhà khoa học dữ liệu
$199K
Nhà phân tích tài chính
$296K
Nhân sự
$127K
Marketing
$150K
Vận hành marketing
$103K
Nhà thiết kế sản phẩm
$80.9K
Quản lý chương trình
$92.2K
Quản lý dự án
$64.6K
Chuyên viên an ninh mạng
$144K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$224K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$216K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại 2U là Nhà phân tích tài chính at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $295,764. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại 2U là $130,066.

Các tài nguyên khác