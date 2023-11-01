Danh bạ công ty
2degrees Mức lương

Mức lương tại 2degrees dao động từ $42,587 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $100,500 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của 2degrees. Cập nhật lần cuối: 9/7/2025

$160K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$42.6K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$94.3K
Quản Lý Sản Phẩm
$100K

Kỹ Sư Phần Mềm
$80.2K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at 2degrees is Quản Lý Sản Phẩm at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 2degrees is $87,256.

Tài nguyên khác