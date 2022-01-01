Danh bạ công ty
23andMe Mức lương

Mức lương tại 23andMe dao động từ $48,634 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $305,520 cho vị trí Marketing ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của 23andMe. Cập nhật lần cuối: 9/7/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Quản Lý Chương Trình
Median $170K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $160K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$181K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$147K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$175K
Marketing
$306K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$48.6K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$242K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$204K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$269K
Nghiên Cứu Viên UX
$173K
Câu hỏi thường gặp

