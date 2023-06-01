Thư Mục Công Ty
1X Technologies
1X Technologies Mức lương

Khoảng lương 1X Technologies từ $72,525 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $193,184 cho Dịch vụ khách hàng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của 1X Technologies. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Dịch vụ khách hàng
$193K
Kỹ sư phần cứng
$127K
Kỹ sư cơ khí
$83.4K

Kỹ sư phần mềm
$72.5K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at 1X Technologies is Dịch vụ khách hàng at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,184. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1X Technologies is $104,998.

