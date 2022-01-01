Thư Mục Công Ty
1Password
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

1Password Mức lương

Khoảng lương 1Password từ $32,474 trong tổng thu nhập hàng năm cho Dịch vụ khách hàng ở mức thấp nhất đến $218,900 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của 1Password. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà thiết kế sản phẩm
Median $115K
Dịch vụ khách hàng
Median $32.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Quản lý sản phẩm
Median $118K
Bán hàng
Median $139K
Nhà phân tích kinh doanh
$80.2K
Thành công khách hàng
$137K
Quản lý khoa học dữ liệu
$161K
Nhà khoa học dữ liệu
$137K
Marketing
$80.6K
Quản lý đối tác
$92.6K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$188K
Kỹ sư bán hàng
$123K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$219K
Nhà văn kỹ thuật
$117K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$55K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại 1Password, Các khoản cấp cổ phiếu/vốn chủ sở hữu tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Ghé thăm cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Ghé thăm ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại 1Password là Quản lý kỹ thuật phần mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $218,900. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại 1Password là $123,310.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho 1Password

Các công ty liên quan

  • Swimlane
  • Alert Logic
  • Security Compass
  • Cybereason
  • Workhuman
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác