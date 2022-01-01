Thư Mục Công Ty
10x Genomics
10x Genomics Mức lương

Khoảng lương 10x Genomics từ $92,859 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý cơ sở vật chất ở mức thấp nhất đến $477,375 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của 10x Genomics. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $332K

Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Kỹ sư cơ khí
Median $230K
Kỹ sư y sinh
$120K

Nhà khoa học dữ liệu
$347K
Quản lý cơ sở vật chất
$92.9K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$203K
Pháp lý
$375K
Vận hành marketing
$285K
Kỹ sư quang học
$219K
Nhà thiết kế sản phẩm
$159K
Quản lý sản phẩm
$353K
Nhà tuyển dụng
$214K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$477K
Câu hỏi thường gặp

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij 10x Genomics is Quản lý kỹ thuật phần mềm at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $477,375. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij 10x Genomics is $230,000.

Các tài nguyên khác