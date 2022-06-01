Danh bạ công ty
10Pearls
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

10Pearls Mức lương

Mức lương tại 10Pearls dao động từ $15,393 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $45,328 cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của 10Pearls. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $18.4K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$15.4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at 10Pearls is Nhà Thiết Kế Sản Phẩm at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $45,328. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10Pearls is $18,425.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho 10Pearls

Công ty liên quan

  • Birlasoft
  • Xoriant
  • YASH Technologies
  • Enquero
  • Mu Sigma
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác