Starry Mức lương

Khoảng lương Starry từ $104,475 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư cơ khí ở mức thấp nhất đến $182,408 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Starry. Cập nhật lần cuối: 8/7/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $114K
Kỹ sư phần cứng
$117K
Kỹ sư cơ khí
$104K

Quản lý sản phẩm
$155K
Quản lý dự án
$124K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$182K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$119K
Câu hỏi thường gặp

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Starry je Quản lý kỹ thuật phần mềm at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $182,408. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Starry je $119,400.

