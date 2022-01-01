Thư Mục Công Ty
Staples
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Staples Mức lương

Khoảng lương Staples từ $26,722 trong tổng thu nhập hàng năm cho Bán hàng ở mức thấp nhất đến $283,575 cho Nhà phân tích tài chính ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Staples. Cập nhật lần cuối: 8/7/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Median $135K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà khoa học dữ liệu
Median $98.5K
Bán hàng
Median $26.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Quản lý sản phẩm
Median $138K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $66.4K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhà phân tích kinh doanh
$119K
Nhà phân tích dữ liệu
$69.7K
Nhà phân tích tài chính
$284K
Marketing
$49.8K
Quản lý dự án
$96.5K
Chuyên viên an ninh mạng
$40.2K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$175K
Kiến trúc sư giải pháp
$145K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$101K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Staples là Nhà phân tích tài chính at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $283,575. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Staples là $99,500.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Staples

Các công ty liên quan

  • Digital River
  • Foursquare
  • Mozilla
  • Collective Health
  • Athenahealth
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác