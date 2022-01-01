Thư Mục Công Ty
SAIC
SAIC Mức lương

Khoảng lương SAIC từ $40,768 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích dữ liệu ở mức thấp nhất đến $651,379 cho Nhà thiết kế sản phẩm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của SAIC. Cập nhật lần cuối: 8/7/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư mạng

Kỹ sư hệ thống

Kỹ sư DevOps

Chuyên gia công nghệ thông tin
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Kiến trúc sư giải pháp
Median $220K

Kiến trúc sư đám mây

Nhà khoa học dữ liệu
Median $125K
Chuyên viên an ninh mạng
Median $177K
Trợ lý hành chính
$131K
Kỹ sư hàng không vũ trụ
$84.6K
Vận hành kinh doanh
$142K
Nhà phân tích kinh doanh
$75.3K
Nhà phân tích dữ liệu
$40.8K
Kỹ sư điện
$230K
Kỹ sư phần cứng
$161K
Nhân sự
$147K
Nhà tư vấn quản lý
$121K
Kỹ sư cơ khí
$104K
Nhà thiết kế sản phẩm
$651K
Quản lý sản phẩm
$191K
Quản lý chương trình
$166K
Quản lý dự án
$169K
Bán hàng
$124K
Kỹ sư bán hàng
$136K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$177K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại SAIC là Nhà thiết kế sản phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $651,379. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại SAIC là $135,675.

