Recharge Mức lương

Khoảng lương Recharge từ $48,179 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà khoa học dữ liệu ở mức thấp nhất đến $103,565 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Recharge. Cập nhật lần cuối: 8/7/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $86.4K
Nhà khoa học dữ liệu
$48.2K
Marketing
$73.1K

Nhà thiết kế sản phẩm
$76.2K
Quản lý sản phẩm
$95.1K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$104K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Recharge is Quản lý kỹ thuật phần mềm at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $103,565. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Recharge is $81,331.

