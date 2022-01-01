Thư Mục Công Ty
Kroger Mức lương

Khoảng lương Kroger từ $33,446 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích kinh doanh ở mức thấp nhất đến $211,050 cho Vận hành marketing ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Kroger. Cập nhật lần cuối: 8/7/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư dữ liệu

Quản lý sản phẩm
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $135K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Chuyên gia công nghệ thông tin
Median $99.5K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $118K
Quản lý dự án
Median $170K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $186K
Kế toán
$80.6K

Kế toán kỹ thuật

Trợ lý hành chính
$50.7K
Quản lý vận hành kinh doanh
$126K
Nhà phân tích kinh doanh
$33.4K
Dịch vụ khách hàng
$78.6K
Thành công khách hàng
$75.4K
Nhà phân tích dữ liệu
$60.3K
Nhà phân tích tài chính
$95.5K
Nhà tư vấn quản lý
$191K
Marketing
$94.3K
Vận hành marketing
$211K
Quản lý chương trình
$169K
Nhà tuyển dụng
$74.9K
Bán hàng
$86.7K
Chuyên viên an ninh mạng
$69.7K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$191K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Kroger là Vận hành marketing at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $211,050. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Kroger là $112,381.

