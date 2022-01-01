Thư Mục Công Ty
Eightfold
Eightfold Mức lương

Khoảng lương Eightfold từ $46,072 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $521,380 cho Nhân sự ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Eightfold. Cập nhật lần cuối: 8/8/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Quản lý sản phẩm
Median $51.1K
Nhân sự
$521K

Nhà thiết kế sản phẩm
$173K
Quản lý dự án
$204K
Nhà tuyển dụng
$81.5K
Bán hàng
$119K
Kỹ sư bán hàng
$173K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$390K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
Options

Tại Eightfold, Options tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

据报道，Eightfold最高薪的职位是Nhân sự at the Common Range Average level，年总薪酬为$521,380。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Eightfold的年总薪酬中位数为$146,130。

