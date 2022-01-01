Thư Mục Công Ty
Credit Karma
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Credit Karma Mức lương

Khoảng lương Credit Karma từ $99,500 trong tổng thu nhập hàng năm cho Vận hành kinh doanh ở mức thấp nhất đến $727,714 cho Quản lý sản phẩm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Credit Karma. Cập nhật lần cuối: 8/8/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư dữ liệu

Quản lý sản phẩm
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $489K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Marketing
Median $273K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $280K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $447K
Nhà phân tích kinh doanh
Median $200K
Quản lý chương trình kỹ thuật
Median $285K
Phát triển kinh doanh
Median $224K
Vận hành kinh doanh
$99.5K
Quản lý khoa học dữ liệu
$334K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$561K
Quản lý chương trình
$154K
Nhà tuyển dụng
$117K
Bán hàng
$408K
Chuyên viên an ninh mạng
$219K
Kiến trúc sư giải pháp
$362K

Kiến trúc sư dữ liệu

Cloud Security Architect

Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Credit Karma, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Ghé thăm cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Ghé thăm ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Credit Karma là Quản lý sản phẩm at the Director level với tổng thu nhập hàng năm là $727,714. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Credit Karma là $321,045.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Credit Karma

Các công ty liên quan

  • Remitly
  • Two Sigma
  • Gemini
  • BitMEX
  • Okcoin
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác