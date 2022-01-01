Thư Mục Công Ty
ChargePoint
ChargePoint Mức lương

Khoảng lương ChargePoint từ $55,088 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý khoa học dữ liệu ở mức thấp nhất đến $266,325 cho Quản lý chương trình kỹ thuật ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của ChargePoint. Cập nhật lần cuối: 8/8/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $190K
Quản lý sản phẩm
Median $130K
Kỹ sư phần cứng
Median $160K

Quản lý khoa học dữ liệu
$55.1K
Nhà khoa học dữ liệu
$59K
Kỹ sư điện
$209K
Nhà phân tích tài chính
$224K
Nhân sự
$113K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$104K
Kỹ sư cơ khí
$158K
Quản lý chương trình
$234K
Bán hàng
$206K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$244K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$266K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại ChargePoint, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Die am besten bezahlte Rolle, die bei ChargePoint gemeldet wurde, ist Quản lý chương trình kỹ thuật at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $266,325.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei ChargePoint gemeldet wurde, beträgt $175,000.

