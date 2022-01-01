Thư Mục Công Ty
Applied Intuition
Applied Intuition Mức lương

Khoảng lương Applied Intuition từ $100,500 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng ở mức thấp nhất đến $483,570 cho Nhà thiết kế sản phẩm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Applied Intuition. Cập nhật lần cuối: 8/7/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà tuyển dụng
Median $140K
Phát triển kinh doanh
$218K

Nhân sự
$422K
Kỹ sư cơ khí
$136K
Nhà thiết kế sản phẩm
$484K
Chuyên viên an ninh mạng
$143K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$201K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$201K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$101K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
Options

Tại Applied Intuition, Options tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Applied Intuition là Nhà thiết kế sản phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $483,570. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Applied Intuition là $200,940.

