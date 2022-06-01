Каталог компаній
Zymergen
Zymergen Зарплати

Зарплата Zymergen варіюється від $154,225 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $225,400 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zymergen. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Дата-сайентист
$225K
Продукт-менеджер
$154K
Інженер-програміст
$190K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zymergen - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $225,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zymergen складає $190,045.

