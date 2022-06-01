Zymergen Зарплати

Зарплата Zymergen варіюється від $154,225 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $225,400 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zymergen . Останнє оновлення: 9/2/2025