Zwift
Zwift Зарплати

Зарплата Zwift варіюється від $75,154 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $264,500 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zwift. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Продукт-менеджер
Median $265K
Інженер-програміст
Median $138K
Дата-сайентист
Median $215K

Управління персоналом
$186K
Маркетинг
$75.2K
Програмний менеджер
$156K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$188K
Технічний програмний менеджер
$150K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zwift - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $264,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zwift складає $170,850.

