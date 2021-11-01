Zwift Зарплати

Зарплата Zwift варіюється від $75,154 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $264,500 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zwift . Останнє оновлення: 9/7/2025