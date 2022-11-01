Каталог компаній
Zurich Insurance
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Zurich Insurance Зарплати

Зарплата Zurich Insurance варіюється від $27,980 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $281,400 для Інвестиційний банкір на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zurich Insurance. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Дата-сайентист
Median $121K
Інженер-програміст
Median $111K
Актуарій
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Архітектор рішень
Median $61.7K
Адміністративний асистент
$28K
Бізнес-аналітик
$53.7K
Менеджер з науки про дані
$224K
Фінансовий аналітик
$44.9K
Управління персоналом
$48.7K
IT-спеціаліст
$43.7K
Інвестиційний банкір
$281K
Менеджмент-консультант
$202K
Продукт-дизайнер
$62.3K
Продукт-менеджер
$170K
Програмний менеджер
$161K
Проєктний менеджер
$130K
Аналітик з кібербезпеки
$66.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$218K
Андерайтер
$78.7K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zurich Insurance - це Інвестиційний банкір at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $281,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zurich Insurance складає $110,725.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Zurich Insurance

Схожі компанії

  • Microsoft
  • Lyft
  • Coinbase
  • Netflix
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси