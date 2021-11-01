Каталог компаній
Zoomcar
Zoomcar Зарплати

Зарплата Zoomcar варіюється від $15,888 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $117,734 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zoomcar. Останнє оновлення: 9/2/2025

Продукт-менеджер
Median $118K
Інженер-програміст
Median $30.5K
Бізнес-аналітик
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Дата-сайентист
$105K
Графічний дизайнер
$23.9K
Програмний менеджер
$17.1K
Проєктний менеджер
$23.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zoomcar - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $117,734. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zoomcar складає $23,926.

