Zoomcar Зарплати

Зарплата Zoomcar варіюється від $15,888 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $117,734 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zoomcar . Останнє оновлення: 9/2/2025