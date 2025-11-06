Каталог компаній
Zoom
  • Зарплати
  • Технічний програм-менеджер

  • Всі зарплати Технічний програм-менеджер

  • Greater Bengaluru

Zoom Технічний програм-менеджер Зарплати в Greater Bengaluru

Компенсація Технічний програм-менеджер in Greater Bengaluru у Zoom становить ₹5.57M за year для ZP4. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Zoom. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Zoom RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програм-менеджер в Zoom in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹5,572,912. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zoom для позиції Технічний програм-менеджер in Greater Bengaluru складає ₹5,567,888.

