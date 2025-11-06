Каталог компаній
Zoom
  • Зарплати
  • Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

  • San Francisco Bay Area

Zoom Менеджер інженерів-програмістів Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in San Francisco Bay Area у Zoom варіюється від $285K за year для ZP1 до $331K за year для ZP4. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $325K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Zoom. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Zoom RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Zoom in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $452,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zoom для позиції Менеджер інженерів-програмістів in San Francisco Bay Area складає $305,000.

