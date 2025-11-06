Компенсація Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у Zoom варіюється від $155K за year для ZP1 до $393K за year для ZP5. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $250K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Zoom. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ZP1
$155K
$122K
$27.4K
$6.2K
ZP2
$188K
$149K
$33.2K
$5.9K
ZP3
$264K
$190K
$64.7K
$9.1K
ZP4
$343K
$217K
$111K
$15.2K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Zoom RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
