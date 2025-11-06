Каталог компаній
Zoom
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Northern Virginia Washington DC

Zoom Інженер-програміст Зарплати в Northern Virginia Washington DC

Компенсація Інженер-програміст in Northern Virginia Washington DC у Zoom становить $210K за year для ZP3. Медіанний yearний пакет компенсації in Northern Virginia Washington DC становить $223K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Zoom. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ZP1
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$210K
$121K
$89.3K
$0
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Zoom RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

Інженер машинного навчання

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер програмного забезпечення виробництва

DevOps-інженер

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Zoom in Northern Virginia Washington DC складає річну загальну компенсацію $353,646. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zoom для позиції Інженер-програміст in Northern Virginia Washington DC складає $204,000.

