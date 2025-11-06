Компенсація Інженер-програміст in Greater Denver And Boulder Area у Zoom варіюється від $130K за year до $309K. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Denver And Boulder Area становить $185K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Zoom. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ZP1
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$229K
$151K
$68.8K
$8.9K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Zoom RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
