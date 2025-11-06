Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Zoom варіюється від ₹3.59M за year для ZP1 до ₹5.84M за year для ZP3. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹5.16M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Zoom. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
ZP1
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.33M
₹2.84M
₹1.23M
₹265K
ZP3
₹5.84M
₹3.66M
₹1.91M
₹274K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Zoom RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
