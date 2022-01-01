Каталог компаній
Zoom Зарплати

Зарплата Zoom варіюється від $30,602 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $487,550 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zoom. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Інженер-програміст
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер виробництва

DevOps-інженер

Науковець-дослідник

Продукт-менеджер
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Продукт-дизайнер
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX-дизайнер

Рекрутер
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Маркетинг
Median $225K

Менеджер продакт-маркетингу

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $310K
Продажі
Median $200K
Бізнес-аналітик
Median $137K
Аналітик даних
Median $210K
Аналітик з кібербезпеки
Median $212K
Фінансовий аналітик
Median $155K
Проєктний менеджер
Median $145K
Управління персоналом
Median $188K
Інженер з продажів
Median $239K
Бухгалтер
$192K

Технічний бухгалтер

Адміністративний асистент
$42.2K
Менеджер бізнес-операцій
$259K
Розвиток бізнесу
$488K
Корпоративний розвиток
$189K
Обслуговування клієнтів
$73.7K
Операції з обслуговування клієнтів
$83.1K
Менеджер з науки про дані
$114K
Дата-сайентист
$30.6K
Графічний дизайнер
$259K
IT-спеціаліст
$131K
Юридичний відділ
$296K
Маркетингові операції
$456K
Програмний менеджер
$147K
Підтримка продажів
$143K
Архітектор рішень
$223K

Архітектор Хмарної Безпеки

Технічний Менеджер з Обслуговування Клієнтів
$180K
Технічний програмний менеджер
$64K
Технічний письменник
$132K
Довіра та безпека
$94.6K
UX-дослідник
$211K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Zoom RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

The highest paying role reported at Zoom is Розвиток бізнесу at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $487,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zoom is $200,000.

