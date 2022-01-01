Каталог компаній
Zoom
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Основні інсайти
  • Поділіться унікальною інформацією про Zoom, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems.

    zoom.us
    Веб-сайт
    2011
    Рік заснування
    4,750
    Кількість працівників
    $1B-$10B
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

    Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Zoom

    Схожі компанії

    • RingCentral
    • Microsoft
    • Salesforce
    • Oracle
    • ServiceNow
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси