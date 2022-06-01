Каталог компаній
Zoetis
Zoetis Зарплати

Зарплата Zoetis варіюється від $92,460 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $223,934 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zoetis. Останнє оновлення: 11/15/2025

Дейта-сайентист
Median $162K
Інженер-програміст
Median $141K
Бізнес-аналітик
$92.5K

Менеджер з дейта-сайенс
$136K
Маркетингові операції
$198K
Продакт-дизайнер
$121K
Продакт-менеджер
$104K
Проєкт-менеджер
$121K
Продажі
$101K
Менеджер інженерів-програмістів
$224K
Технічний програм-менеджер
$141K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zoetis - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $223,934. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zoetis складає $135,675.

