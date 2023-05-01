Каталог компаній
ZOE
ZOE Зарплати

Зарплата ZOE варіюється від $30,720 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $166,414 для Кадрові ресурси на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ZOE. Останнє оновлення: 11/15/2025

Інженер-програміст
Median $107K
Обслуговування клієнтів
$30.7K
Кадрові ресурси
$166K

Менеджер інженерів-програмістів
$139K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ZOE - це Кадрові ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $166,414. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ZOE складає $122,742.

