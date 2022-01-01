Каталог компаній
Zocdoc
Zocdoc Зарплати

Зарплата Zocdoc варіюється від $70,350 загальної компенсації на рік для Успіх клієнтів на нижньому рівні до $225,750 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zocdoc. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack програмний інженер

Маркетинг
Median $200K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $226K

Дата-сайентист
Median $168K
Успіх клієнтів
$70.4K
Продукт-дизайнер
$201K
Продукт-менеджер
$173K
Проєктний менеджер
$136K
Рекрутер
$142K
Продажі
$109K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Zocdoc Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zocdoc - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $225,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zocdoc складає $168,000.

