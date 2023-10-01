Каталог компаній
Zivver
Zivver Зарплати

Зарплата Zivver варіюється від $38,591 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $158,620 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zivver. Останнє оновлення: 11/15/2025

Інженер-програміст
Median $81.1K
Обслуговування клієнтів
$38.6K
Продакт-менеджер
$159K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zivver - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $158,620. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zivver складає $81,107.

