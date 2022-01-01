Каталог компаній
ZipRecruiter
ZipRecruiter Зарплати

Зарплата ZipRecruiter варіюється від $79,600 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси на нижньому рівні до $422,417 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ZipRecruiter. Останнє оновлення: 11/15/2025

Інженер-програміст
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Дейта-сайентист
Median $170K
Продакт-менеджер
Median $258K

Продакт-дизайнер
Median $142K

UX-дизайнер

Менеджер інженерів-програмістів
Median $294K
Бухгалтер
$91.3K
Бізнес-аналітик
$266K
Менеджер з дейта-сайенс
$293K
Кадрові ресурси
$79.6K
Маркетинг
$259K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ZipRecruiter RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ZipRecruiter - це Інженер-програміст at the Staff Software Engineer level з річною загальною компенсацією $422,417. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ZipRecruiter складає $243,072.

Інші ресурси