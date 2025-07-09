Zippi Зарплати

Зарплата Zippi варіюється від $24,879 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $29,640 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zippi . Останнє оновлення: 9/13/2025