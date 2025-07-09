Каталог компаній
Zippi Зарплати

Зарплата Zippi варіюється від $24,879 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $29,640 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zippi. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$26.3K
Управління персоналом
$24.9K
Інженер-програміст
$29.6K

Поширені запитання

The highest paying role reported at Zippi is Інженер-програміст at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $29,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zippi is $26,288.

