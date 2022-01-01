Каталог компаній
Zipline
Zipline Зарплати

Зарплата Zipline варіюється від $136,591 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $243,800 для Апаратний інженер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zipline. Останнє оновлення: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Продакт-менеджер
Median $157K
Бізнес-аналітик
$206K

Апаратний інженер
$244K
Юридичний відділ
$239K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zipline - це Апаратний інженер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $243,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zipline складає $199,702.

