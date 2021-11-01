Каталог компаній
Zipcar
Zipcar Зарплати

Зарплата Zipcar варіюється від $27,975 загальної компенсації на рік для Аналітик кібербезпеки на нижньому рівні до $253,980 для Керівник апарату на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zipcar. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
Median $41.9K
Продакт-менеджер
Median $175K
Бізнес-операції
$65.2K

Керівник апарату
$254K
Дейта-аналітик
$143K
Дейта-сайентист
$131K
Продакт-дизайнер
$185K
Аналітик кібербезпеки
$28K
Менеджер інженерів-програмістів
$235K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zipcar - це Керівник апарату at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $253,980. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zipcar складає $142,800.

