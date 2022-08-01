Каталог компаній
Zip Зарплати

Зарплата Zip варіюється від $63,700 загальної компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому рівні до $231,150 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zip. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
Median $200K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Розвиток бізнесу
$63.7K
Дейта-сайентист
$105K

Продакт-дизайнер
$148K
Рекрутер
$124K
Продажі
$99.5K
Менеджер інженерів-програмістів
$231K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Zip Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zip - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $231,150. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zip складає $124,176.

