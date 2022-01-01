Каталог компаній
Zip Co
Zip Co Зарплати

Зарплата Zip Co варіюється від $23,460 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $247,755 для Дейта-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zip Co. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
Median $90.3K

Backend-інженер програмного забезпечення

Продакт-менеджер
Median $79.1K
Бізнес-аналітик
$150K

Дейта-аналітик
$43.2K
Дейта-сайентист
$248K
Фінансовий аналітик
$23.5K
Продакт-дизайнер
$164K
Рекрутер
$194K
Менеджер інженерів-програмістів
$133K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zip Co - це Дейта-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $247,755. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zip Co складає $132,760.

