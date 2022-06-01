Каталог компаній
Zions Bancorporation Зарплати

Зарплата Zions Bancorporation варіюється від $35,323 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $236,175 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zions Bancorporation. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
Median $100K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Дейта-сайентист
Median $118K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
Median $108K

Бізнес-аналітик
Median $80K
Бізнес-операції
$68.3K
Менеджер бізнес-операцій
$80.4K
Обслуговування клієнтів
$35.3K
Інвестиційний банкір
$70.4K
Продакт-менеджер
$236K
Програм-менеджер
$156K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zions Bancorporation - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $236,175. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zions Bancorporation складає $90,200.

