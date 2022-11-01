Каталог компаній
Zinnov
Zinnov Зарплати

Зарплата Zinnov варіюється від $1,601 загальної компенсації на рік для Венчурний капіталіст на нижньому рівні до $291,450 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zinnov. Останнє оновлення: 11/14/2025

Консультант з управління
Median $12K
Інженер-програміст
$66.7K
Архітектор рішень
$291K

Технічний програм-менеджер
$20.7K
Венчурний капіталіст
$1.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zinnov - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $291,450. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zinnov складає $20,681.

