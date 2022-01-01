Zimmer Biomet Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Zimmer Biomet варіюється від $50,736 загальної компенсації на рік для Технічний програм-менеджер на нижньому рівні до $197,985 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zimmer Biomet. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-механік
Median $100K

Інженер якості

Продажі
Median $85K
Біомедичний інженер
$124K

Бізнес-аналітик
Median $105K
Дейта-сайентист
$78.4K
Продакт-дизайнер
$66.1K
Менеджер продакт-дизайну
$177K
Інженер-програміст
$198K
Менеджер інженерів-програмістів
$102K
Технічний програм-менеджер
$50.7K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zimmer Biomet - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $197,985. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zimmer Biomet складає $101,000.

