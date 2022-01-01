Каталог компаній
Zillow
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Zillow Зарплати

Зарплата Zillow варіюється від $69,000 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $493,852 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zillow. Останнє оновлення: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Дейта-сайентист
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Продакт-менеджер
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Менеджер інженерів-програмістів
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Продакт-дизайнер
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX-дизайнер

Технічний програм-менеджер
P4 $268K
P5 $261K
Бізнес-аналітик
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Аналітик бізнес-аналітики

Маркетинг
P3 $122K
P4 $200K
Програм-менеджер
Median $145K
Продажі
P3 $133K
P4 $165K
Фінансовий аналітик
Median $120K
Менеджер бізнес-операцій
Median $160K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
Median $147K
Рекрутер
Median $160K
ЮІкс-дослідник
Median $155K
Дейта-аналітик
Median $118K
Менеджер з дейта-сайенс
Median $320K
Юридичний відділ
Median $160K
Бухгалтер
Median $69K

Технічний бухгалтер

Адміністративний помічник
$103K
Бізнес-операції
$113K
Розвиток бізнесу
$132K
Обслуговування клієнтів
$83.3K
Кадрові ресурси
$210K
Маркетингові операції
$192K
Проєкт-менеджер
$140K
Операції з доходами
$121K
Аналітик кібербезпеки
$307K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Zillow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Zillow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Zillow RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zillow - це Інженер-програміст at the P6 level з річною загальною компенсацією $493,852. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zillow складає $174,938.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Zillow

Схожі компанії

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси